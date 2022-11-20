Следственный комитет показал видео с последствиями взрыва на газопроводе во Всеволожском районе

Газ до сих пор вернулся не во все жилые дома района.

Следком показал видео с последствиями взрыва на газопроводе в Ленобласти. До "разрыва" труба была закопана достаточно глубоко под землёй. Видео появилось tg-канале ведомства.

Газ до сих пор вернулся не во все жилые дома района. Проблему решают 40 аварийных бригад, по планам выполнить поставленные задачи они должны уже сегодня.

Что касается версий о причинах случившегося, то здесь за минувшую ночь свежих данных не поступало. Пока что формулировки ответственных лиц весьма и весьма размытые. Сейчас 40 аварийных бригад работают над подключением домов.

Ранее на Piter.tv: прокуратура Ленинградской области начала проверку после взрыва в районе Всеволожска.

Видео: Следственный комитет РФ