Следственный комитет показал видео с последствиями взрыва на газопроводе во Всеволожском районе

Следком показал видео с последствиями взрыва на газопроводе в Ленобласти. До "разрыва" труба была закопана достаточно глубоко под землёй. Видео появилось tg-канале ведомства.
Газ до сих пор вернулся не во все жилые дома района. Проблему решают 40 аварийных бригад, по планам выполнить поставленные задачи они должны уже сегодня.
Что касается версий о причинах случившегося, то здесь за минувшую ночь свежих данных не поступало. Пока что формулировки ответственных лиц весьма и весьма размытые. Сейчас 40 аварийных бригад работают над подключением домов.
Ранее на Piter.tv: прокуратура Ленинградской области начала проверку после взрыва в районе Всеволожска.
Видео: Следственный комитет РФ
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