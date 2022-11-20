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Следственный комитет показал видео с последствиями взрыва на газопроводе во Всеволожском районе

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Газ до сих пор вернулся не во все жилые дома района.

Следком показал видео с последствиями взрыва на газопроводе в Ленобласти. До "разрыва" труба была закопана достаточно глубоко под землёй. Видео появилось tg-канале ведомства. 

Газ до сих пор вернулся не во все жилые дома района. Проблему решают 40 аварийных бригад, по планам выполнить поставленные задачи они должны уже сегодня.

Что касается версий о причинах случившегося, то здесь за минувшую ночь свежих данных  не поступало. Пока что формулировки ответственных лиц весьма и весьма размытые. Сейчас 40 аварийных бригад работают над подключением домов.

Ранее на Piter.tv: прокуратура Ленинградской области начала проверку после взрыва в районе Всеволожска.

Видео: Следственный комитет РФ

Теги: взрыв в ленобласти, видео после взрыва, подача газа, следком
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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