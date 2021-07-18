Прокуратура Ленинградской области начала проверку после взрыва в районе Всеволожска

Прокуратура Ленобласти проведет проверку по факту взрыва и пожара в в лесополосе у мкр. Бернгардовка города Всеволожска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Для координации деятельности аварийных, специализированных служб и правоохранительных органов на место выехал прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский, заместитель прокурора области Сергей Виноградов и Всеволожский городской прокурор Дмитрий Смирнов.
Пресс-служба прокуратуры Ленобласти
В МЧС прокомментировали взрыв. Причиной ЧП стала разгерметизация с последующим возгоранием.
Ранее на Piter.tv: Дрозденко заявил, что, предварительно, во время взрыва в Ленобласти никто не пострадал.
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