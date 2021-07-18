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Прокуратура Ленинградской области начала проверку после взрыва в районе Всеволожска

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На место ЧП прибыл прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский.

Прокуратура Ленобласти проведет проверку по факту взрыва и пожара в  в лесополосе у мкр. Бернгардовка города  Всеволожска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Для координации деятельности аварийных, специализированных служб и  правоохранительных органов на место выехал прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский, заместитель прокурора области Сергей Виноградов и Всеволожский городской прокурор Дмитрий Смирнов.

Пресс-служба прокуратуры Ленобласти

В  МЧС прокомментировали взрыв. Причиной ЧП стала разгерметизация с последующим возгоранием. 

Ранее на Piter.tv: Дрозденко заявил, что, предварительно, во время взрыва в Ленобласти никто не пострадал.

Видео: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: взрыв на газопроводе, дрозденко, мчс, пожар в ленобласти, прокуратура ленинградской области
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Криминальные происшествия,

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