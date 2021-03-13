В МЧС прокомментировали взрыв во Всеволожском районе Ленобласти

Информации о пострадавших нет.

Во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар на АГЗС между Бернгардовкой и Ковалёво. Спасатели уже начали бороться с огнем. В пресс-службе МЧС по региону сообщили, что причиной ЧП стала разгерметизация с последующим возгоранием.

Добавим, автоматика на магистральном подземном газопроводе сработала штатно, давление газа было снижено. Сейчас выгорают остатки газовой смеси в трубе газопровода.

По предварительной информации, пострадавших нет. Угроза для населения отсутствует.

Ранее на Piter.tv: во время взрыва в Ленобласти никто не пострадал.

Видео: Телеграм / Shot