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В МЧС прокомментировали взрыв во Всеволожском районе Ленобласти

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Информации о пострадавших нет.

Во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар на АГЗС между Бернгардовкой и Ковалёво. Спасатели уже начали бороться с огнем. В пресс-службе МЧС по региону сообщили, что причиной ЧП стала разгерметизация с последующим возгоранием. 

Добавим, автоматика на магистральном подземном газопроводе сработала штатно, давление газа было снижено. Сейчас выгорают остатки газовой смеси в трубе газопровода. 

По предварительной информации, пострадавших нет. Угроза для населения отсутствует. 

Ранее на Piter.tv: во время взрыва в Ленобласти никто не пострадал.

Видео: Телеграм / Shot

 

 

Теги: взрыв во всеволожском районе, горит агзс, мчс, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия, Пожар,

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