Над подключением частных потребителей к газу во Всеволожском районе работают 40 аварийных бригад

Сотрудников оперативно инструктируют для кратного увеличения количества бригад.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем tg-канале сообщил, что подключением частных потребителей к газу во Всеволожском районе занимаются 40 аварийных бригад газовых служб. Кроме того, прибудет подкрепление из Выборгского и Приозерского районов.

Сотрудников оперативно инструктируют для кратного увеличения количества бригад. Обучение проводят потоками. После инструктажа специалисты направятся подключать газ.

В приоритете у властей – многоквартирные дома и социальные объекты. Затем газ подключат в частном секторе.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти начали подавать давление на ГРС Всеволожского района.

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