  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Над подключением частных потребителей к газу во Всеволожском районе работают 40 аварийных бригад
Сегодня, 10:53
206
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Над подключением частных потребителей к газу во Всеволожском районе работают 40 аварийных бригад

0 0

Сотрудников оперативно инструктируют для кратного увеличения количества бригад.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем tg-канале сообщил, что подключением частных потребителей к газу во Всеволожском районе занимаются 40 аварийных бригад газовых служб. Кроме того, прибудет подкрепление из Выборгского и Приозерского районов.

Сотрудников оперативно инструктируют для кратного увеличения количества бригад. Обучение проводят потоками. После инструктажа специалисты направятся подключать газ.

В приоритете у властей – многоквартирные дома и социальные объекты. Затем газ подключат в частном секторе. 

Ранее на Piter.tv: в  Ленобласти начали подавать давление на ГРС Всеволожского района.

Фото: Pxhere

Теги: авария на газопроводе, взрыв в ленобласти, газ, дрозденко, подключение газа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии