В Ленобласти начали подавать давление на ГРС Всеволожского района

крытое горение на газопроводе "Белоусово –Ленинград" ликвидировали.

В Ленобласти начали подавать давление на ГРС после взрыва. Так, уже работает "Всеволожская", "Русский дизель", "Свердлова", "Восточная" и "Невская Дубровка". Об этом сообщили в tg-канале "Молния. Ленобласть".

Добавим, что взрыв на газопроводе в Ленобласти не повлиял на теплоснабжение Петербурга. Открытое горение на газопроводе "Белоусово — Ленинград" ликвидировали. Пламя тушил пожарный поезд, спецтехника, а также сотрудники МЧС и пожарные.

Ранее на Piter.tv: пожар во Всеволожском районе изменил расписание движения электричек.

Фото: Pxhere