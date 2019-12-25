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В Ленобласти начали подавать давление на ГРС Всеволожского района
Сегодня, 20:30
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В Ленобласти начали подавать давление на ГРС Всеволожского района

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крытое горение на газопроводе  "Белоусово –Ленинград" ликвидировали.

В Ленобласти начали подавать давление на ГРС после взрыва. Так, уже работает "Всеволожская",  "Русский дизель", "Свердлова",  "Восточная" и "Невская Дубровка". Об этом сообщили в tg-канале "Молния. Ленобласть". 

Добавим, что взрыв на газопроводе в Ленобласти не повлиял на теплоснабжение Петербурга. Открытое горение на газопроводе  "Белоусово — Ленинград" ликвидировали. Пламя тушил пожарный поезд, спецтехника, а также сотрудники МЧС и пожарные. 

Ранее на Piter.tv: пожар во Всеволожском районе изменил расписание движения электричек.

Фото: Pxhere

Теги: взрыв в ленобласти, грс всеволожского района, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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