В Ленобласти начали подавать давление на ГРС Всеволожского района

В Ленобласти начали подавать давление на ГРС после взрыва. Так, уже работает "Всеволожская", "Русский дизель", "Свердлова", "Восточная" и "Невская Дубровка". Об этом сообщили в tg-канале "Молния. Ленобласть".
Добавим, что взрыв на газопроводе в Ленобласти не повлиял на теплоснабжение Петербурга. Открытое горение на газопроводе "Белоусово — Ленинград" ликвидировали. Пламя тушил пожарный поезд, спецтехника, а также сотрудники МЧС и пожарные.
Ранее на Piter.tv: пожар во Всеволожском районе изменил расписание движения электричек.
Фото: Pxhere
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