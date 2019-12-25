Пожар во Всеволожском районе изменил расписание движения электричек

Опоздания пригородных поездов связаны с тем, что на перегоне "Мельничный Ручей — Ржевка" на данный момент работает пожарный поезд.

В связи с пожаром на газопроводе во Всеволожском районе Ленобласти расписание движения электричек временно изменилось. Об этом сообщают СМИ.

Опоздания пригородных поездов связаны с тем, что на перегоне "Мельничный Ручей — Ржевка" на данный момент работает пожарный поезд. Электрички, которые курсируют по маршруту "Всеволожск — Мельничный Ручей", будут задерживаться на 20 минут.

Ранее на Piter.tv сообщили, что во Всеволожском районе могут ввести режим ЧС из-за взрыва.

Фото: Pxhere