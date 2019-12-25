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Во Всеволожском районе могут ввести режим ЧС из-за взрыва
Сегодня, 19:53
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Во Всеволожском районе могут ввести режим ЧС из-за взрыва

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Если  будет отсутствовать  поставка газа или ее придется ограничить, то в Ленобласти будет созвана комиссия по ЧС.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский рассказал о возможном введении режима ЧС из-за взрыва на газопроводе Белоусово — Ленинград. 

Если  будет отсутствовать  поставка газа или ее придется ограничить, то в Ленобласти будет созвана комиссия по ЧС, на которой найдут дополнительное решение, заявил Низовский.

Напомним, сегодня днем во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар между Бернгардовкой и Ковалёво. Причиной ЧП стала разгерметизация с последующим возгоранием. 

Открытое горение ликвидировали. С огнем боролись сотрудники МЧС, пожарный поезд и спецтехника.

Ранее на Piter.tv: взрыв на газопроводе в Ленобласти не повлиял на теплоснабжение Петербурга.

Фото: Телеграм / Андрей Низовский

Теги: андрей низовский, мчс, пожар на газопроводе, режим чс в ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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