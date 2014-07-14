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Сотрудники МЧС и пожарные ликвидировали открытое горение в месте разгерметизации газопровода в Ленобласти

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Тушить объект приехал пожарный поезд.

В Ленобласти около населенных пунктов Ковалево и Бернгардовка ликвидировали открытое горение в месте разгерметизации газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Тушить объект приехал пожарный поезд. Кроме того, на место взрыва доставили спецтехнику. СМИ сообщают, что огонь охватил лес. Однако губернатор региона это отрицает. Подробности уточняются. 

Из-за ЧП на газопроводе во Всеволожском районе временно отключили  газораспределительную станцию Восточная. 

Видео: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: бернгардовка, ковалево, мчс, потушили газопровод, спасатели
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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