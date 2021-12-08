Следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу подозреваемого.

Следователи впервые показали кадры с задержанным после стрельбы в московском МФЦ. На официальном канале надзорного ведомства на YouTube-платформе продемонстрированы кадры допроса подозреваемого. В региональном управлении пояснили, что оперативники провели обыски по месту жительства гражданина, а сейчас анализируют полученные материалы о личности злоумышленника. Мужчине предъявлено обвинение по статьям за убийство, покушении на убийство, незаконном обороте оружия.

Сегодня подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Юлия Иванова, представитель СК РФ по Москве

Напомним, что на месте трагедии силовики обнаружили травматический пистолет, модернизированных Сергеем Глазовым до боевого оружия. В сумке стрела находилось свыше 20 патронов, а также три газовых баллончика, 12 батарей с соединенными проводами. Жертвами стрелка стали двое очевидцев: администратор и охранник МФЦ. Еще четверо посетителей, включая 10-летнюю девочку, ранены.

RT: устроивший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы 45-летний Глазов служил в СВР.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

