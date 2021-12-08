Сергей Глазов пройдет психологическую экспертизу.

RT: устроивший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы 45-летний Глазов служил в СВР. Источники раскрыли подробности о личности задержанного мужчины. Фигурант расследования не смог объяснить мотивы своего поступка. Следователи услышали от подозреваемого о всемирном заговоре и в то, что не верит в существование коронавирусной инфекции. В мэрии города уточнили, что мужчина находится в невменяемом состоянии. В ближайшее время он пройдет психологическую экспертизу. Ранее СМИ опубликовали фотографию предполагаемого злоумышленника, но позже оказалось, что распространены были снимки полной тезки Глазова.

Некий Глазов, бывший подполковник, пришел сначала с пистолетом в ГБУ "Жилищник". Там он выстрелил в одного из сотрудников. Потом, спускаясь с этажа, еще выстрелил в охранника. Потом начал стрелять в посетителей: мужчину с ребенком. Охранник и сотрудник МФЦ скончались на месте. источник "РИА Новостей" в правоохранительных структурах

Известно, что стрелком является житель Москвы, 45-летний Сергей Глазов. До 2010 году он находился на службе в воинской части в столице. Головной организацией данной структуры являлось Минобороны РФ. Основным видом деятельности части считается "обеспечение военной безопасности".

Напомним, что трагедия в российской столице произошла в многофункциональном центре "Рязанский", расположенном по 1-й Новокузьминской улице. Жертвами стали два человека, еще четверо - пострадали. В списке раненых оказалась 10-летняя девочка. Сейчас все пациенты находятся в тяжелом состоянии в больнице. Преступник использовал боевое оружие, не зарегистрированное на его имя. При этом атаку мужчина спланировал заранее. Очевидец инцидента рассказал, что сначала стрелок зашел в МФЦ, отказался надеть медицинскую маску, после чего открыл огонь прямо с порога здания. Кроме модернизированного под боевое оружие травматического пистолета оперативники нашли у Глазова нож.

Глава МВД представит к награде сотрудника, задержавшего стрелка в МФЦ Москвы.

Фото и видео: Telegram / Mash

