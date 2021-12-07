Глава МВД представит к награде сотрудника, задержавшего стрелка в МФЦ Москвы

В результате происшествия пострадали четыре человека.

Глава МВД России Владимир Колокольников представит к награде сотрудника, задержавшего стрелка в МФЦ на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила журналистам официальный представитель ведомства Ирина Вовк. Ее слова приводит ТАСС.

Инцидент произошел сегодня, 7 декабря. В МФЦ "Рязанский" неизвестный устроил стрельбу, в результате которой скончались администратор и охранник, а также пострадали четыре человека. Преступника задержал старший лейтенант полиции Георгий Домолаев. Позже была установлена его личность. Им оказался бывший военнослужащий Сергей Глазов.

Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев принял решение внести президенту РФ представление о награждении государственной наградой старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, отличившегося при задержании вооруженного злоумышленника. Ирина Вовк, официальный представитель МИД РФ

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Видео: YouTube / СК России