Красноярские школьники сожгли дом учителя ради тик-токов

Дети трижды поджигали здание. В последний раз им удалось спалить здание.

Красноярские школьники сожгли дом и баню своего учителя ради тик-токов. Об этом рассказали журналисты из Telegram-канала Mash. Череда возгораний началась 30 октября, когда 16-летние подростки (двое мальчиков) решили подпалить постройку, принадлежащего преподавателю по физике. Инцидент зафиксирован на территории поселка Памяти 13 борцов. Спустя еще несколько дней злоумышленники вернулись на место преступления для того, чтобы еще раз поджечь крыльцо дома. Во второй раз дом удалось потушить.

На этом череда поджогов не закончилась: облили бензином дом, чиркнули спичкой и наблюдали фаер-шоу. пост в соцсети

В третий раз здание спасти не удалось. Из жителей никто не пострадал. Соседи учителя утверждают, что молодежь зажгла дом ради того, чтобы записать видео в TikTok. В правоохранительных органах по региону заметили, что против несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Фигурантам расследования грозит до пяти лет лишения свободы.

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Фото и видео: Telegram / Kras Mash