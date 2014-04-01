Спорткар гендиректора архитектурного бюро сожгли в Стрельне

Владелец уверен, что это был умышленный поджог.

Ночью в Петродворцовом районе Петербурга неизвестные подожгли спортивный автомобиль гендиректора архитектурного бюро. Об этом сообщает "78.ru".

По данным издания, владелец уверен, что это был умышленный поджог. Судя по опубликованным фотографиям, автомобиль выгорел дотла. Информации о пострадавших не поступало.

Компания хозяина машины проектирует здания и сооружения, а также занимается согласованием проектной документации, экспертизой и вводом в эксплуатацию.

Ранее полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге Renault на Ковалевской улице.

Фото: 78.ru