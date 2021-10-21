Полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге Renault на Ковалевской улице

Renault Logan и стоящий рядом Toyota Ipsum полностью выгорели.

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля на Ковалевской улице. По версии следствия, мотивом преступления стала пьяная ссора с владельцем авто. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию Красногвардейского района 16 октября поступило сообщение о горящих автомобилях Renault Logan и Toyota Ipsum у дома 20к3 по Ковалевской улице. Оба автомобиля выгорели полностью. Полицейские установили, что первоначально загорелся Renault, принадлежащий 62-летнему жителю Калмыкии, затем огонь перекинулся на Toyota. Также сотрудники полиции выяснили, что пожар произошел в результате поджога. Было возбуждено уголовное дело.

Вечером 20 октября по подозрению в совершении был задержан 33-летний неработающий мужчина. По версии следствия, накануне преступления подозреваемый познакомился с владельцем Renault, пошел к нему в гости, где они вместе продолжительное время распивали спиртные напитки. После пьяной ссоры гость вышел на улицу, поджег автомобиль и скрылся.

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Видео: МВД