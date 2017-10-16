Накануне ее нашли в одном из кафе.

Следком возбудил уголовное дело по факту истязания 7-летней девочки в Петербурге. О возбуждении 117-й статьи УК РФ по факту случившегося сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета Северной столицы.

В Следкоме отмечают, что "неустановленное лицо" не позднее 8 мая 2021 года в квартире одного из домов в Невском районе города систематически наносило побои девочке, причинив ей физические и психические страдания. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что накануне в кафе на Дальневосточном нашли девочку с синяками и гематомами. Малышка призналась, что ее родители выпивают. Ребенка увезли в больницу с синяками, ей оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

Сотрудники прокуратуры проверят место жительства девочки и то, как родители воспитывают и содержат ребенка.

Фото: Piter.tv