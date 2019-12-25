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В кафе Невского района нашли девочку с синяками и гематомами
Сегодня, 14:39
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kraratau27

В кафе Невского района нашли девочку с синяками и гематомами

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Ребенок поделился переживаниями по поводу пьянства родителей.

Из кафе на Дальневосточном проспекте 7-летнюю девочку увезли в больницу с гематомами. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что 7-летний ребенок пришел в общепит вместе с братом 8 мая. Но мальчик оставил сестру в кафе, а сам ушел гулять с друзьями.

На теле найденыша врачи увидели множество синяков и гематом. Девочка призналась, что ее мать и отец часто выпивают. Место жительства она не навала. Полиция разыскивает родителей ребенка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что девятиклассница отравилась этанолом в гостях у подруги в Петербурге.

Фото: pixabay

Теги: дети, домашние насилие, петербург, родители, семья
Категории: Картина дня, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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