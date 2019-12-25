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Девятиклассница отравилась этанолом в гостях у подруги в Петербурге
Сегодня, 13:06
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nadezhda_sib

Девятиклассница отравилась этанолом в гостях у подруги в Петербурге

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Пострадавшую доставили в детскую больницу №5.

Ученица 9 класса поступила в больницу с тяжелым отравлением этанолом. Накануне она отпросилась у матери в гости к подруге. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Телефонограмма в полицию поступила из детской больницы ночью 8-го мая. 15-летняя школьница уехала к подруге вечером 7-го мая. Дальнейшие обстоятельства перед госпитализацией неизвестны. 

Семья не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Девочка живет с матерью в Белоострове. 

Ранее в Петербурге ребенок нашел иголку в шоколадке известного производителя. 

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, отравление, школьница
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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zovinem
Сегодня 14:28

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Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Номер моей кaрты: 4890 4200 5090 5087

Зaрaнее большое человеческое спaсибо.
 

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