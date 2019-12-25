Девятиклассница отравилась этанолом в гостях у подруги в Петербурге

Пострадавшую доставили в детскую больницу №5.

Ученица 9 класса поступила в больницу с тяжелым отравлением этанолом. Накануне она отпросилась у матери в гости к подруге. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Телефонограмма в полицию поступила из детской больницы ночью 8-го мая. 15-летняя школьница уехала к подруге вечером 7-го мая. Дальнейшие обстоятельства перед госпитализацией неизвестны.

Семья не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Девочка живет с матерью в Белоострове.

Ранее в Петербурге ребенок нашел иголку в шоколадке известного производителя.

Фото: Piter.TV