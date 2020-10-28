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В Петербурге ребенок нашел иголку в шоколадке
Сегодня, 8:31
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nadezhda_sib

В Петербурге ребенок нашел иголку в шоколадке

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В колл-центре супермаркета пообещали донести информацию до производителя.

Петербурженка обнаружила толстую иголку в шоколадной конфете. Женщина уже обратилась к руководству супермаркета, узнал "Мегаполис".

Конфеты были куплены на развес в магазине на улице Зины Портновой, 36 3-го мая. Первым иголку заметил ребенок, после чего обратился к матери. Опасный предмет не трогали и не вытаскивали из мини-батончика.

В call-центре супермаркета зарегистрировали заявление петербурженки. Его будут рассматривать в течение пяти рабочих дней. О пострадавших не сообщается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что 7-летняя девочка отравилась конфетой, которую ей дали в детском саду. 

Фото: Мегаполис

Теги: иголка, конфеты, супермаркет
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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