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СК Петербурга начал проверку отравления девочки конфетой с наркотиками
Сегодня, 16:14
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СК Петербурга начал проверку отравления девочки конфетой с наркотиками

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Девочка находится в больнице с 13 апреля.

Следственные органы СК России по Петербургу проводят доследственную проверку по факту отравления 7-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Жительницу Фрунзенского района госпитализировали в детскую больницу 13 апреля с острым отравлением. На данный момент ей оказывается медицинская помощь. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

По информации Piter.TV, в правоохранительных органах родители пострадавшей сказали о том, что ребенок съела конфету, которую она принесла из детского сада. В конфете, по предварительным данным, были наркотики.

Фото: Piter.TV

Теги: конфета, наркотики, отравление
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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