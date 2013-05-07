СК Петербурга начал проверку отравления девочки конфетой с наркотиками

Девочка находится в больнице с 13 апреля.

Следственные органы СК России по Петербургу проводят доследственную проверку по факту отравления 7-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Жительницу Фрунзенского района госпитализировали в детскую больницу 13 апреля с острым отравлением. На данный момент ей оказывается медицинская помощь. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По информации Piter.TV, в правоохранительных органах родители пострадавшей сказали о том, что ребенок съела конфету, которую она принесла из детского сада. В конфете, по предварительным данным, были наркотики.

Фото: Piter.TV