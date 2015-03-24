На Софийской 7-летняя девочка отправилась "конфеткой" из детсада

Врачи диагностировали острое отравление метадоном.

В Петербурге 7-летняя девочка отравилась наркотиком. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Из детской городской больницы 15 апреля поступила телефонограмма о том, что 13 апреля из своей квартиры по Софийской улице с острым пероральным отравлением метадоном в тяжелом состоянии госпитализирована 7-летняя Т.

По словам родителей, дома она съела конфету, которую дали в детском саду. Семья полная, на профилактическом учете не состоит.

В конце марта 10-классница с биполярным расстройством отравилась таблетками в квартире на Кронштадтской улице.

Фото: Piter.tv