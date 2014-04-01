10-классница с биполярным расстройством отравилась таблетками в квартире на Кронштадтской улице

Девочку увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Во вторник, 30 марта, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Детской городской больницы №5. Медики рассказали о госпитализации 16-летней девушки, ученицы 10 класса с острым пероральным отравлением лекарственными препаратами. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Стражам порядка стало известно, что школьница отравилась неустановленным количеством таблеткой в квартире дома №9 на Кронштадтской улице. Ее увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Девочка находится под наблюдением врача-психиатра по поводу биполярного расстройства. Семья на профилактическом учете не состоит.

Ранее мы писали, что в квартире на Гатчинском шоссе шестиклассница отравилась таблетками.

Фото: pixabay.com