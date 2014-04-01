В квартире на Гатчинском шоссе шестиклассница отравилась таблетками

Мать пояснила, что ее что ее дочь состоит на учете в ПНД, до 29 марта находилась в центре восстановительного лечения.

Из квартиры по Гатчинскому шоссе госпитализировали шестиклассницу с острым пероральным отравлением. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 30 марта в 2:10 из ДГБ №5 поступила телефонограмма. В ней говорилось о том, что 30 марта в 00:05 из квартиры дома 4к2 по Гатчинскому шоссе с острым пероральным отравлением смесью таблеток в тяжелом состоянии госпитализирована ученица 6 класса.

Мать пояснила, что ее что ее дочь состоит на учете в ПНД, до 29 марта находилась в центре восстановительного лечения. Около 23:00 29 марта девочка обратилась к маме с жалобой на боль в животе. Женщина дала ей две таблетки, но после того, как увидела, что девочке не лучше, она вызвала скорую.

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Фото: Piter.tv