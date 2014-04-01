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В Ольгино семимесячный мальчик получил тяжелые травмы после падения с дивана
Сегодня, 8:38
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nastya960

В Ольгино семимесячный мальчик получил тяжелые травмы после падения с дивана

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Высота дивана около 40 сантиметров.

В Петербурге грудной ребенок получил тяжелые травмы при падении с дивана. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 30 марта из ДГБ №2 поступила телефонограмма о том, что 29 марта в 19:53 из поселка Ольгино Приморского района с закрытой черепно-мозговой травмой, ОГМ тяжелой степени со сдавлением правой гимосферы острой эпидуральной гематомой, в крайне тяжелом состоянии госпитализирован семимесячный мальчик.

По предварительной информации, ребенок упал с дивана высотой около 40 сантиметров.

 В январе в Петербурге младенец отравился каплями для носа.

Фото: Piter.TV

Теги: грудной младенец, ольгино, ребенок
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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