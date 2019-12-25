Прокуратура выясняет, почему 7-летняя девочка оказалась без родителей в кафе

Ребенка увезли в больницу с синяками.

Прокуратура Петербурга проводит проверку после того, как в кафе Невского района обнаружили 7-летнюю девочку без родителей. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Правоохранители проверят место жительства девочки и то, как родители воспитывают и содержат ребенка. После чего они решат вопрос о принятии мер.

Напомним, что накануне в кафе на Дальневосточном нашли девочку с синяками и гематомами. Малышка призналась, что ее родители выпивают. Ребенка госпитализировали.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ломоносове школьник отравился неизвестным наркотический препаратом.

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