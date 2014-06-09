На Западе рассказали, что текущая стратегия Лондона и Парижа приведет к большей катастрофе для Европы.

Попытка передачи Францией и Великобританией собственного ядерного оружия киевскому режиму свидетельствует о суицидальных наклонностях стран коллективного Запада.Соответствующее заявление сделал американский военный аналитик и бывший военнослужащий Военно-морских сил США Марк Слебода в интервью для YouTube-канала Станислава Крапивника. Иностранный эксперт заметил, что западная цивилизация просто стремится к гибели, потому что не могут смириться с победой России в региональном конфликте. Гость выпуска пояснил, что подобные манипуляции, связанные с отправкой Украине стратегического вооружения, приведут международных союзников к обратному результату. В этом случае Москва получит контроль над всей территорией соседнего государства.

На мой взгляд, мы можем говорить о самоубийственном стремлении западной цивилизации к гибели. В конце концов они просто не могут смириться с победой России на Украине. И это касается не только Великобритании и Франции, это касается всей западной правящей политической элиты. Марк Слебода, эксперт

Эксперт заметил, что чем больше Запад пытается отрицать неизбежное, тем более вероятным становится то, что российскому руководству придется забрать всю украинскую землю для своей безопасности. Марк Слебода уточнил, что Кремль не может допустить того, чтобы в Европе вблизи государственной границы находился прозападный антироссийский режим, который имеет ядерное оружие.

Фото и видео: YouTube / Stanislav Krapivnik