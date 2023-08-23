Аналитик Робертс призвал США отменить помощь Украине в размере 24 млрд долларов

Вашингтону не стоит выделять киевскому режиму новый пакет финансовой поддержки, вместо этого Белый дом должен сосредоточиться на решении внутренних проблем в стране. Соответствующее заявление в эфире американского телеканала FOX News сделал президент исследовательского института Фонд "Наследие" Кевин Робертс. Иностранный специалист заметил, что механизм выделения финансовой и военной помощи украинскому лидеру Владимиру Зеленскому должен быть гораздо более прозрачным.
США сейчас экономически слабее, чем раньше. Мы просто не можем позволить себе нынешний уровень финансовой поддержки Украины, поэтому я категорически против нового пакета финансовой помощи на 24 миллиарда долларов.
Кевин Робертс, эксперт из США
Напомним, что в текущем месяце глава США Джо Байден запросил у местного Конгресса 40 миллиардов долларов на дополнительные расходы. Из них более половины (24 миллиарда долларов) властями страны предполагается выделить Киеву.
Экс-советник Кучмы Соскин призвал завершить конфликт на Украине.
Фото и видео: FOX News
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все