Кевин Робертс считает, что следует серьезнее сладить за тем, куда идет поддержка США на Украине.

Вашингтону не стоит выделять киевскому режиму новый пакет финансовой поддержки, вместо этого Белый дом должен сосредоточиться на решении внутренних проблем в стране. Соответствующее заявление в эфире американского телеканала FOX News сделал президент исследовательского института Фонд "Наследие" Кевин Робертс. Иностранный специалист заметил, что механизм выделения финансовой и военной помощи украинскому лидеру Владимиру Зеленскому должен быть гораздо более прозрачным.

США сейчас экономически слабее, чем раньше. Мы просто не можем позволить себе нынешний уровень финансовой поддержки Украины, поэтому я категорически против нового пакета финансовой помощи на 24 миллиарда долларов. Кевин Робертс, эксперт из США

Напомним, что в текущем месяце глава США Джо Байден запросил у местного Конгресса 40 миллиардов долларов на дополнительные расходы. Из них более половины (24 миллиарда долларов) властями страны предполагается выделить Киеву.

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Фото и видео: FOX News