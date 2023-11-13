Sky: премьер Британии уволил главу МВД Суэллу Браверман

Чиновница лишилась должности за статью в The Times.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отправил в отставку главу местных правоохранительных органов Суэллу Браверман после того, как чиновница опубликовала статью с критикой действий сотрудников полиции во время протестов в поддержку Палестины. Соответствующее заявление сделали представители телеканала Sky News. Авторы уточнили, что в понедельник, 13 ноября, глава правительства Соединенного королевства планирует объявить о ряде изменений в составе кабинета министров.

Напомним, что Суэлла Браверман последнюю неделю находилась под жесткой критикой как со стороны оппозиции, так и со стороны ряда коллег из правящей Консервативной партии. На прошлой неделе британка написала статью для газеты The Times, в которой охарактеризовала массовые протесты в поддержку народа Палестины и сектора Газа как "марши ненависти". Она сравнила их с акциями ирландских республиканцев в Северной Ирландии. Женщина публично объявила о том, что разрешая подобные мероприятия в стране, полиция лишь "подыгрывает левым активистам".

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Фото и видео: YouTube / Sky News