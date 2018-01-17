Глава минобороны Британии заявил о праве Израиля на преследование ХАМАС

Грант Шэппс поддержал Израиль в их деятельности против палестинского анклава.

Публичные призывы к Израилю прекратить огонь на Ближнем Востоке несостоятельны, так как у еврейского государства есть право преследовать радикальное движение ХАМАС. Соответствующее заявление в эфире британского телеканала Sky News сделал министр по обороне Великобритании Грант Шэппс.

Я думаю, что просить Израиль не отвечать - или то, что вы бы описали как прекращение огня, - я думаю, что это несостоятельно. У них есть право преследовать этих террористов. Грант Шэппс, глава Минобороны Соединенного Королевства.

Напомним, что территория и жители Израиля 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из палестинского анклава в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы, расположенные на юге Израиля. В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

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Фото и видео: YouTube / Sky News