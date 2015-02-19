Благоустройством сквера Раисы Штрейс займётся ПСФ "Корт"

Заявки двух конкурентов компании были отозваны из-за проблем с банковскими гарантиями.

Комитет по госзаказу Петербурга оопределил подрядчика для проведения масштабного благоустройства сквера Раисы Штрейс на в Московском районе. Судя по данным госзакупок, контракт по цене 290 млн рублей заключили с ООО ПСФ "Корт".

Напомним, заказчиком благоустройства выступила администрация Московского района. Работы пройдут в 2 этапа. Первый из них затронет участок от Дунайского проспекта до дома №24 по Пулковскому шоссе, а второй – вдоль Пулковского шоссе от дома №24 до дома №34. В сквере появятся пешеходные дорожки с покрытием, новые деревья и кустарники, скейтпарк и игровая зона для детей. Сдать объект требуется до 30 октября 2023 года.

Всего на конкурс были поданы 3 заявки, 2 из которых были забракованы комиссией из-за проблем с банковскими гарантиями. Изначально ООО ПСФ "Корт" предлагалось выполнить работы по цене на 7 млн больше.

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Фото: Панорама Яндекс.карты