  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Школа во Всеволожске заплатит 121 млн рублей подрядчику строительства административного здания
Сегодня, 8:18
224
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Школа во Всеволожске заплатит 121 млн рублей подрядчику строительства административного здания

0 0

Процесс временно приостановила жалоба.

Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов во Всеволожске определилась с подрядчиком для строительства административного здания. Как стало известно Piter.TV из данных портала госзакупок, начальная цена контракта составила 121 млн рублей. 

Так, здание на Центральной улице доверили построить ООО "КУБ-строй", которое стало единственным  участником тендера.

На данный момент процесс заключения контракта с компанией приостановлен в связи с поданной жалобой.

Ранее мы сообщили о том, что Цветочную улицу во Всеволожском районе отремонтируют за 93,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: всеволожск, госзакупки, ленинградская область, подрядчик
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии