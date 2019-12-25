Школа во Всеволожске заплатит 121 млн рублей подрядчику строительства административного здания

Процесс временно приостановила жалоба.

Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов во Всеволожске определилась с подрядчиком для строительства административного здания. Как стало известно Piter.TV из данных портала госзакупок, начальная цена контракта составила 121 млн рублей.

Так, здание на Центральной улице доверили построить ООО "КУБ-строй", которое стало единственным участником тендера.

На данный момент процесс заключения контракта с компанией приостановлен в связи с поданной жалобой.

Ранее мы сообщили о том, что Цветочную улицу во Всеволожском районе отремонтируют за 93,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV