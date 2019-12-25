Цветочную улицу во Всеволожском районе отремонтируют за 93,5 млн рублей

Администрация Агалатовского сельского поселения во Всеволожском районе Ленобласти объявила тендер на капремонт проезжей части Цветочной улицы в деревне Касимово. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составит 93,5 млн рублей.

Подрядчику заплатят за приведение дороги в порядок из областного и местного бюджетов. Специалисты обновят на улице асфальт, установят дорожные знаки и обозначат разметку.

Работы продлятся в период с 1 апреля 2023 года по 11 января 2024 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 12 декабря.

Ранее мы сообщили о том, что для капитального ремонта центра соцпомощи в Калининском районе найден подрядчик из Ленобласти.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"