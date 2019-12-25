Для капитального ремонта центра соцпомощи в Калининском районе найден подрядчик из Ленобласти

Администрация Калининского района Петербурга подвела итоги тендера на капитальный ремонт Центра социальной помощи семье и детям на улице Комсомола. Как выяснил Piter.TV из данных портала госзакупок, начальная цена контракта при этом осталась прежней – 25,8 млн рублей.
Победитителем электронного аукциона оказалось зарегистрированное в Новой Ладоге ООО "Стройкомплект".
Всего на тендер была подана одна заявка, поэтому как таковых конкурентов у компании из Волховского района Ленобласти не было.
Ранее мы сообщили о том, что радиологический центр за 4 млрд рублей в Петербурге построит ООО "ГРМ".
Фото: Pxhere
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