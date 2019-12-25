Для капитального ремонта центра соцпомощи в Калининском районе найден подрядчик из Ленобласти

Учреждение на улице Комсомола приведёт в порядок ООО "Стройкомплект" из Новой Ладоги.

Администрация Калининского района Петербурга подвела итоги тендера на капитальный ремонт Центра социальной помощи семье и детям на улице Комсомола. Как выяснил Piter.TV из данных портала госзакупок, начальная цена контракта при этом осталась прежней – 25,8 млн рублей.

Победитителем электронного аукциона оказалось зарегистрированное в Новой Ладоге ООО "Стройкомплект".

Всего на тендер была подана одна заявка, поэтому как таковых конкурентов у компании из Волховского района Ленобласти не было.

Ранее мы сообщили о том, что радиологический центр за 4 млрд рублей в Петербурге построит ООО "ГРМ".

Фото: Pxhere