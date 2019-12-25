Сквер Победы в Выборге готов к открытию

Посетители могут оценить новое пространство с завтрашнего дня.

В субботу, 25 июля, в Выборге пройдет торжественное открытие нового сквера Победы, строительство которого началось в апреле. Мероприятие начнется в 13:40. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Напомним, что вчера произошел последний этап благоустройства сквера – установка панно "Бессмертный полк".

Работы проводились в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды", участие в которой Выборгский район принимает уже 3 года. За это время было благоустроено 38 объектов в Выборге и 67 – во всей районе.

Ранее мы рассказали о том, что специалисты проводят консервацию корабля на Смоляном мысе.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО