Специалисты проводят консервацию корабля на Смоляном мысе

Позже арт-объект обретет информационную табличку и новый корпус.

Корабль "Бриз" на набережной Адмирала Апраксина в Выборге готовятся законсервировать. Сотрудники городского предприятия устанавливают на судно временную защитную конструкцию. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

По словам помощника главы районной администрации Олега Лиховидова, благодаря консервации будет возможно провести полноценную реставрацию корабля с восстановлением корпуса из тонкостенного бетона.

Кроме того, администрация Выборгского района намерена снабдить объект табличкой с информацией о его истории, технических характеристиках и эксплуатации. Любой житель региона, обладающей подобной информацией, может сообщить ее по почте pr@vbgregion.ru.

Отметим, что на данный момент "Бриз" носит статус арт-объекта. Он стал заново привлекать туристов с прошлого года, когда завершилось благоустройство Смоляного мыса.

Добавим, что рыболовецкий сейнер "Бриз" был построен в 1975 году в кубинском городе Изабелла. Он предназначался для советского рыбопромышленного комплекса. Позже, в период с 1989 по 1992 годы судно использовали организаторв подводных археологических экспедиций. Наконец, в ночь с 13 на 14 января 1993 года корабль затонул.

Ранее мы рассказали о том, что Выборгский порт готовят к модернизации.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО