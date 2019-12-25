Выборгский порт готовят к модернизации

После окончания эпидемии планируется заключить соглашения с рядом круизных компаний.

В морском порту Выборга будет проведены мероприятия по диверсификации грузовой базы. Компания "Порт Логистик" будет постепенно уменьшать поставки угля в пользу других грузов: для этого потребуются достаточно весомые инвестиции. Об этом сообщила пресс-служба Союза "Ленинградская областная торгово-промышленная палата" со ссылкой на гендиректора организации Ольги Ансберг.

Также модернизация затронет процесс навигации маломерных судов: они будут отправляться с недавно арендованного причала № 1, перевозя отечественных и зарубежных туристов. По словам Ольги Ансберг, руководство вело переговоры с нескольким круизными компаниями, но планы прервала пандемия коронавируса. Однако компания "держит руку на пульсе" и в любой момент готова закончить начатое.

Напомним, что ООО "Порт Логистик" занимается перевозками широкого ассортимента грузов грузов, в том числе – химических. Выборгский порт имеет площадь 16,2 га и 13 причалов общей протяженностью до 1,5 тысяч метров.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге борются с назойливыми вывесками, разрушающими облик города.

Фото: portlog.ru