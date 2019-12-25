В Выборге борются с назойливыми вывесками, разрушающими облик города

Также происходит разработка восстановления зданий.

Власти Выборга разработали план работ по уничтожению не соответствующих архитектуре города броских вывесок и другого "визуального мусора" на 2020-2024 годы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Для исполнения инициативы были разработаны правила размещения и эксплуатации рекламных баннеров на фасадах зданий. Теперь бизнесмены в Выборге должны следить за размером и местоположением вывесок и принимать меры для того, чтобы они не портили первоначальный вид кварталов и улиц. Для выявления нарушений администрация будет проводить регулярные рейды.

Отметим, что в текущем году отдел архитектуры и градостроительства КУМИГ Выборгского района составил свыше 50 актов осмотра рекламных конструкций. Из них 10 были демонтированы.

По словам начальника отдела архитектуры и градостроительства КУМИГ, параллельно в городе будут разрабатываться концепции воссоздания его исторического облика.

Пестрые баннеры с обилием агрессивного цвета и разномастных шрифтов, вывески самых разных форматов, диссонирующих цветовых решений, размещенные без учета архитектурных деталей и членений фасадов, а также старые утратившие вид и актуальность рекламные щиты - все это негативно влияет на облик нашего города, его привлекательность как для жителей, так и гостей. отметила Тамара Ступнева

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО