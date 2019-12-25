Набережную Адмирала Апраксина сделают пешеходной на 2 дня

За выходные в городе пройдет сразу 2 праздничных мероприятия.

В предстоящие выходные, 25 и 26 июля, в Выборге будет перекрыто движение автомобилей по улице Штурма и по набережной Адмирала Апраксина. Зоны станут пешеходными на время двух мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.



Так, в субботу состоится IV фестиваль классической музыки "Мелодия трех морей". Рабочая неделя завершится гала-концертом – он пройдет в воскресенье в 18:00.



Кроме того, 26 июля в 13:30 на Смоляном мысу состоится программа "В гавани мечты", посвящённая Дню ВМФ. Проход зрителей на набережную будет осуществляться через зону контроля с выдачей средств индивидуальной защиты при необходимости.



В связи с эпидемией концерт смогут посетить ограниченное количество граждан. На городском пляже у Смоляного мыса будет установлен экран, на котором будут показывать трансляцию мероприятия в прямом эфире. Также всех жителей и гостей города просят соблюдать социальную дистанцию во время празднования.



Водители снова смогут воспользоваться проезжей частью после 22:00 26 июля.



Ранее мы рассказали о том, что сегодня в Выборге ограничен въезд на Смоляной Мыс



Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО