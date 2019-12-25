В среду в Выборге будет ограничен въезд на Смоляной Мыс

Машины не смогут проехать в связи с ремонтом бетонного корабля.

В среду, 22 июля, с 9 часов утра до 2 часов дня произойдет ограничение движения по набережной Адмирала Апраксина от Крепостного моста до пересечения с улицей Штурма. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Движение автомобилей будет приостановлено в связи с проведением работ на бетонном корабле, на Смоляном мысу. В качестве альтернативы владельцы машин могут проехать по улице Штурма.

Ранее мы рассказали о том, что общественный совет по ЖКХ Выборгского района провел плановое совещание.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО