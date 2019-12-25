Общественный совет по ЖКХ Выборгского района провел плановое совещание

Участники обсудили правила пользования газовым оборудованием.

В Выборгском районе прошло заседание общественно-координационного совета по ЖКХ по вопросам техники безопасности во время использования газового оборудования. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Встречу провел председатель Общественно – координационного совета по ЖКХ Сергей Балабанов. Кроме того, в обсуждении приняли участие сотрудники администрации, в том числе - замглавы района Дмитрий Самойленко, работники ТСЖ и управляющих организаций, АО "Газпром газораспределение" и РКС-энерго.

По словам директора Выборгского отделения ООО "РКС-энерго" Светланы Родионовской, на территории Ленинградской области действуют права управляющих компаний по организации учета электроэнергии на общедомовые нужды. Кроме того, директор выборгского филиала

АО "Газпром газораспределение" Юрий Садков напомнил о правилах содержания газового оборудования и безопасных способах его использования в быту.

Добавим, что Общественный совет по ЖКХ при администрации Выборгского района был создан в 2016 году.

Ранее мы рассказали о том, что Геннадий Орлов осмотрел социальные объекты в Полянском поселении.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО