Геннадий Орлов осмотрел социальные объекты в Полянском поселении

В понедельник, 20 июля, глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов прибыл в Полянское сельское поселение с рабочим визитом. Руководитель осмотрел современные детскую и тренажерную площадки и ФАП в поселке Поляны в сопровождении местного главы Алексея Костюченко. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
Так, новая игровая зона для детей, оборудованная современным оборудованием и велопарковкой, построена на средства из муниципального бюджета. Всего на возведение объекта было выделено 8,2 миллиона рублей.
На проведение ремонта спортивной площадки выделено 2 миллиона рублей не только из местной, но и из областной казны.
Теперь это излюбленное место для занятий спортом не только молодежи, но и людей старшего возраста. В этом году ведется работа над проектом площадки с игровым и спортивным оборудованием поселка Семиозерье.
отметил Алексей Костюченко
В завершение осмотра Геннадий Орлов оценил фельдшерско-акушерский пункт, открытый два года назад. Медику, работающему там, предоставлено служебное жилье.
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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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