В Выборге скоро благоустроят двор на Ленинградском шоссе, 32

На территории проведут зонирование и поставят спортивные тренажеры.

В скором времени в Выборге начнутся работы по благоустройству двора по адресу: Ленинградское шоссе, 32 в рамках федеральной "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.



Отметим, что мероприятия уже проводятся на территориях дворов по адресам: Гагарина, 9, Рубежная, 36 и Ленинградское шоссе, 51. Последняя точка в перечне является достаточно проблемной – у дома 32 практически нет парковочных мест, несмотря на обширность территории. Также необходимо срочно обновить проезды к дому и детскую площадку.

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В связи с указанными проблемами, планируется провести разделение двора на зону отдыха, парковочную и детскую зоны с освещением, урнами и лавочками. Также создадут условия для любителей спорта – во дворе появятся тренажеры. Финальным этапом благоустройства станет озеленение.



Добавим, что Выборг участвует в программе "Формирование комфортной городской среды" с 2017 года: за это время на территории города было обновлено 38 объектов.



Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском замке готовятся реставрировать здание бывшей тюрьмы.



Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО