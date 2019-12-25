В Выборгском замке готовятся реставрировать здание бывшей тюрьмы

В рамках масштабной реставрации Выборгского замка в качестве завершающего штриха запланировано восстановление здания тюрьмы. Об этом сообщил председатель регионального комитета по культуре Владимир Цой на своей странице ВКонтакте.
В данный момент на территории объекта расположены администрация музея и фондохранилище. Согласно проекту, после реставрации туда поместят музейные коллекции для архивации и дополнительного исследования.
По словам Владимира Цоя, здание будет готово к концу августа.
Ранее мы рассказали о том, что в Выборге открылась выставка глухих художников в честь юбилея Победы.
Фото: ВКонтакте / id432917
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