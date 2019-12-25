В Выборге открылась выставка глухих художников в честь юбилея Победы

Увидеть работы можно до середины августа.

В субботу, 18 июля, на территории Выборгского замка открылась выставка "Искусство Победы", посвященная недавней юбилейной дате. Всего в экспозиции представлено 75 работ глухих творцов из объединения "Арт-Неваградъ". Информация об этом появилась в ВК-сообществе музея.

Церемонию открытия выставки посетили директор Петербургского театра глухих Владимир Бочаров, председатель регионального комитета по культуре Владимир Цой и директор музея Валентин Белоусов. Жители Выборга и гости города смогут полюбоваться на работы до 14 августа.

Добавим, что идея выставки будет задействована в программе форума "Неделя культуры и искусства глухих в Санкт-Петербурге".

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге готовы отреставрировать несколько памятников культуры.

Фото: ВКонтакте / vyborgmuseum