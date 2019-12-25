В Выборге готовы отреставрировать несколько памятников культуры

Об инициативе рассказал Владмир Цой.

Выборгский замок и ряд исторических зданий на нескольких улицах проходят процесс реставрации. Об этом сообщил председатель областного Комитета по культуре Владимир Цой во время выступления на пресс-конференции издания "Интерфакс".

Так, работы уже начались в доме наместника, нескольких корпусах Цейхгауза и в доме купца Сергеева: их планируют закончить в декабре. Кроме того, на днях эксперты одобрили проект панорамного лифта в башне Святого Олафа, который смогут построить за полтора года. Профинансировать проект должно Министерство культуры.

По словам Владимира Цоя, решается вопрос о реставрации дома Говинга на Крепостной улице. Здание до сих пор принадлежит юридическому лицу-банкроту. Этот факт затрудняет процесс передачи памятника культуры в государственную собственность. На данный момент удалось подписать иск об изъятии.

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Ранее мы рассказали о том, что на двух улицах Выборга обновляют асфальт.

Фото: Piter.TV