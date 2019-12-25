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В башне святого Олафа установят панорамный лифт
Сегодня, 15:31
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lizapoluda

В башне святого Олафа установят панорамный лифт

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Также будет проведен ремонт лестницы.

Госэкспертиза одобрила проект реставрации главной башни Выборгского замка. До смотровой площадки можно будет добраться на панорамном лифте. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района со ссылкой на пресс-службу правительства Ленинградской области.

Общая стоимость работ оценивается в 185 миллионов рублей. Помимо установки лифта, который предназначен и для маломобильных граждан, будет проведена реставрация стен и установка новой лестницы с подсветкой.

 Полная реставрация башни святого Олафа будет проведена к 2022 году. Первые мероприятия на объекте должны были пройти еще 5 лет назад – тогда была запланирована реставрация стен, однако планы не удалось осуществить из-за недостаточной несущей способности.

Текущий проект был разработан в 2018 году.

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Фото:  Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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