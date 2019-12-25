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В парке "Монрепо" планируют усовершенствовать парковку и запустить "паровозики" для туристов
Сегодня, 12:09
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lizapoluda

В парке "Монрепо" планируют усовершенствовать парковку и запустить "паровозики" для туристов

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Идеи для благоустройства предложила депутат Валерия Коваленко.

Депутат ЗАКСа 47-ого региона Валерия Коваленко посетила музей-заповедник "Монрепо" с рабочей поездкой по приглашению директора парка Александра Буянова. В ходе мероприятий прошло обсуждение дальнейшего благоустройства территории. Об этом парламентарий рассказала на своей странице "ВКонтакте".

Так, в ходе встречи удалось обсудить новые решения для туристических маршрутов: в заповеднике предложено запустить прогулочные "паровозики", проложить велосипедные дорожки и организовать подъезд экскурсионных автобусов.

Особое внимание чиновница уделила парковке, которую начали строить весной этого года. По словам Коваленко, несмотря на достаточное количество мест, схема будущей стоянки нуждается в доработке. Этот вопрос представитель власти возьмет на личный контроль.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге благоустраивают двор на Ленинградском шоссе, 51.

Фото:  ВКонтакте / kovalenko_valeri

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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