В парке "Монрепо" планируют усовершенствовать парковку и запустить "паровозики" для туристов

Идеи для благоустройства предложила депутат Валерия Коваленко.

Депутат ЗАКСа 47-ого региона Валерия Коваленко посетила музей-заповедник "Монрепо" с рабочей поездкой по приглашению директора парка Александра Буянова. В ходе мероприятий прошло обсуждение дальнейшего благоустройства территории. Об этом парламентарий рассказала на своей странице "ВКонтакте".

Так, в ходе встречи удалось обсудить новые решения для туристических маршрутов: в заповеднике предложено запустить прогулочные "паровозики", проложить велосипедные дорожки и организовать подъезд экскурсионных автобусов.

Особое внимание чиновница уделила парковке, которую начали строить весной этого года. По словам Коваленко, несмотря на достаточное количество мест, схема будущей стоянки нуждается в доработке. Этот вопрос представитель власти возьмет на личный контроль.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге благоустраивают двор на Ленинградском шоссе, 51.

Фото: ВКонтакте / kovalenko_valeri