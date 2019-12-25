В Выборге благоустраивают двор на Ленинградском шоссе, 51

Территория стала второй в списке объектов, участвующих в программе "Комфортная среда".

В Выборге продолжается благоустройство дворовых территорий в нацпроекта "Комфортная среда". Сейчас специалисты приступили к мероприятиям на Ленинградском шоссе, 51, причем как внутри двора, так и с обратной стороны дома. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.



В перечень запланированных работ входят укладка асфальта на въезде, установка урн и лавочек, а также возведение игрового комплекса для маленьких жильцов. Также на территории появятся уличные фонари, а с обратной стороны двора – пешеходные дорожки.





Напомним, что всего в 2020 году в рамках программы планируется благоустройство 7 дворовых территорий. Заявки на проведение работ подали сами местные жители.



За период действия программы "Формирование комфортной городской среды" на территории Выборга, в городе было обустроено 38 объектов.



Ранее мы рассказали о том, что в Первомайском центре образования отремонтировали спортивный зал.



Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО