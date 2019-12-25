В Первомайском центре образования отремонтировали спортивный зал

Мероприятия прошли в рамках программы "Успех каждого ребенка".

В поселке Первомайское завершился ремонт спортивного зала в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района



За время работы специалисты обновили напольное покрытие, заменили оконные блоки, отремонтировали раздевалки и душевые кабины, установили светодиодные лампы, а также приобрели современное оборудование. В общей сложности на это было потрачено более 4 миллионов рублей из нескольких бюджетов.



Кроме того, еще 14 января был открыт спортивный зал в местном ДК. По словам главы администрации Первомайского поселения Сергея Тищенкова, спортивным мероприятиям и здоровому образу жизни уделяется особое внимание со стороны местных властей и жителей.



Ранее мы рассказали о том, что выпускники Выборгского филиала РАНХиГС получили дипломы о высшем образовании.



Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО