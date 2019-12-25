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В Первомайском центре образования отремонтировали спортивный зал
Сегодня, 17:11
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В Первомайском центре образования отремонтировали спортивный зал

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Мероприятия прошли в рамках программы "Успех каждого ребенка".

В поселке Первомайское завершился ремонт спортивного зала в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района

За время работы специалисты обновили напольное покрытие, заменили оконные блоки, отремонтировали раздевалки и душевые кабины, установили светодиодные лампы, а также приобрели современное оборудование. В общей сложности на это было потрачено  более 4 миллионов рублей из нескольких бюджетов.

Кроме того, еще 14 января был открыт спортивный зал в местном ДК. По словам главы администрации Первомайского поселения Сергея Тищенкова, спортивным мероприятиям и здоровому образу жизни уделяется особое внимание со стороны местных властей и жителей.

Ранее мы рассказали о том, что выпускники Выборгского филиала РАНХиГС получили дипломы о высшем образовании.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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