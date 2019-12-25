Выпускники Выборгского филиала РАНХиГС получили дипломы о высшем образовании

Вчерашние студенты выразили признательность академии.

В пятницу, 10 июля, в здании Выборгского филиала Президентской академии прошла церемония вручения дипломов о высшем образовании-2020. Обладателями заветных "корочек" стали студенты очной и заочной форм обучения по специальности "Таможенное дело" и направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление". Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".

В общей сложности в этом году академию успешно закончили 105 специалистов и бакалавров.

В ходе мероприятия соблюдались необходимые противоэпидемические меры. На входе выпускникам измерили температуру и предоставили антисептические средства.

В ходе награждения ребят поздравил кандидат экономических наук, директор Выборгского филиала Президентской академии, член Выборгского Совета депутатов четвёртого созыва, кандидат экономических наук и майор таможенной службы, заместитель начальника таможенного поста "Торфяновка" Александр Абрамов.

Слова благодарности прозвучали и от самих студентов - они пожелали своей Альма-матер успехов и процветания.

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Фото: ВКонтакте / vyborg_interesting