Школьники Выборгского района сдали ЕГЭ по физике и истории

Во время процедуры соблюдались санитарные нормы.

В понедельник, 13 июля, учащиеся 11 классов Выборгского района сдали ещё два экзамена ЕГЭ. Будущие абитуриенты сдали физику и географию. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Технический предмет выбрали 123 человека, а гуманитарный – 55 человек.

Экзаменуемые разместились в школах номер 13 и 14. Процедура проводилась с соблюдением противоэпидемических мер и использованием средств индивидуальной защиты.

Следующий экзамен состоится 26 июля - в этот день школьники попробуют себя в обществознании и химии.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге состоялся экспериментальный туристический заплыв.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО