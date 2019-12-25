  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Школьники Выборгского района сдали ЕГЭ по физике и истории
Сегодня, 16:22
53
lizapoluda

Школьники Выборгского района сдали ЕГЭ по физике и истории

0 0

Во время процедуры соблюдались санитарные нормы.

В понедельник, 13 июля, учащиеся 11 классов Выборгского района сдали ещё два экзамена ЕГЭ. Будущие абитуриенты сдали физику и географию. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации. 

Технический предмет выбрали 123 человека, а гуманитарный – 55 человек. 

Экзаменуемые разместились в школах номер 13 и 14. Процедура проводилась с соблюдением противоэпидемических мер и использованием средств индивидуальной защиты. 

Следующий экзамен состоится 26 июля - в этот день школьники попробуют себя в обществознании и химии. 

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге состоялся экспериментальный туристический заплыв. 

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии